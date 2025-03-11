Бывшему вице-губернатору Грекову продлили содержание в СИЗО на шесть месяцев

Он пробудет в СИЗО до 28 августа 2025 года.

Бывшему вице-губернатору Игорю Грекову продлили содержание в СИЗО на шесть месяцев. Об этом сообщила корреспондент РЗН. Инфо из зала заседания в Советском районном суде.

Судья в удовлетворении ходатайств защиты о домашнем аресте отказал. Содержание в СИЗО продлили до 28 августа 2025 года.

Заседание по уголовному делу Грекова назначили на 21 марта. Подсудимого доставят в суд из рязанского СИЗО-1.

Напомним, 11 марта защита Грекова попросили сделать суд закрытым из-за его статуса военнослужащего, суд закрыли.

Адвокат Грекова заявил журналистам, что обвиняемый 9 месяцев провел на СВО, дважды был контужен.

Дело направили в Москву, там последний год проходили заседания о продлении мер пресечения. После материалы по Грекову вернули в Рязань, в Советский районный суд.

Подробнее о деле можно прочитать в сюжете.