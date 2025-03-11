Алаудинов: ВС России почти обошли Суджу со всех сторон

По словам командира спецназа «Ахмат», бои идут в окрестностях, основная территория «зачищена».

Вооруженные силы России почти обошли Суджу в Курской области со всех сторон. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» МО РФ генерала-лейтенанта Апты Алаудинова.

«На данный момент у нас ситуация такова, что в принципе мы уже почти со всех сторон „обжали“ Суджу, и бои у нас идут уже в окрестностях Суджи. Остальная же территория, она в принципе почти вся уже зачищена. Все лесопосадки, все населенные пункты, они почти уже все освобождены», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ массово покидают позиции в Судже.