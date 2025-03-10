Жители Рязани рассказали, сколько они направляют средств в накопления и инвестиции

Каждый второй опрошенный житель города регулярно или время от времени откладывает деньги, ещё 4% планируют начать это делать.

Каждый пятый житель Рязани (19%) заявил, что регулярно откладывает средства (в среднем по России — 17,7%), 29% сберегают по мере возможностей (по России — 37,9%), а 4% опрошенных планируют начать это делать (по России — 12,6%), показало исследование СберСтрахования жизни.

Сбережения

Женщины чуть чаще мужчин регулярно формируют накопления (19% и 17% соответственно). Активнее остальных это делают люди 18-30 лет (22%), 31-40 лет (20%) и 41-50 лет (19%). Реже всего откладывают люди старшего возраста — от 51 до 60 лет (16%) и от 60 лет (11%).

Половине опрошенных (56%) удаётся откладывать 10% от дохода. Каждый шестой (16,6%) направляет в сбережения 5% дохода, а каждый восьмой (13,1%) — 15%. Пятую часть (20%) своего дохода сберегают 4,6% россиян, четверть (25%) дохода — 3%, а треть (30%) дохода — только 6,7% россиян. Больше всего откладывают жители Москвы (14,4%), Санкт-Петербурга (10,9%), Новокузнецка (11,7%), Новосибирска (10,8%) и Екатеринбурга (10,2%).

Инвестиции

Доля тех, кто инвестирует часть средств, составляет 10%. Четверо из пяти опрошенных (39%) направляют в инвестиции 10% дохода, каждый третий (35%) — 5%, а каждый пятый (20%) — 15% дохода. 7% россиян инвестируют 20% и более от дохода.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управлением благосостоянием» Сбербанка:

«Исследование показало, что 64% россиян придерживаются грамотного подхода и инвестируют вдолгую. Так, каждый пятый (19%) делает это на горизонте 4-5 лет, 18% инвестируют минимум на 3 года, 15% — минимум на 2 года, а 12% и вовсе рассматривают для себя варианты от 6 и более лет. Инвестируют на год 36% респондентов. Жители Рязани в среднем инвестируют на горизонте 3-4 года.

Формировать сбережения и инвестировать можно по-разному. Например, программы накопительного страхования жизни (НСЖ) помогают накопить необходимую сумму к определённому сроку. А страховка гарантирует, что цель будет достигнута при любых жизненных обстоятельствах: если реализуется предусмотренный договором риск, страховая компания произведёт выплату или продолжит делать взносы за человека. Программы страхования с инвестдоходом предусматривают инвестирование в различные классы активов в зависимости от готовности человека к риску. Скоро появится ещё один инструмент для массового инвестора — долевое страхование жизни (ДСЖ) с низким порогом входа и гибкой конфигурацией. В нём можно будет настраивать страховую и инвестиционную части продукта под себя — исходя из своих возможностей, предпочтений и итоговой цели».

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Тот факт, что каждый второй житель Рязани регулярно откладывает средства, свидетельствует о растущей финансовой осознанности жителей. Это позитивный тренд, который является для нас важным сигналом о том, что важно не только предоставлять удобные инструменты для формирования накоплений, но и продолжать развивать образовательные программы, которые помогут людям сделать первые шаги в инвестициях и сбережениях».

Другие инструменты

Согласно исследованию, помимо вкладов жители Рязани используют такие инструменты приумножения дохода, как покупка валюты (9%), страхование жизни (5%), акции и облигации (4%), вложения в золото, включая металлический счёт в банке (2%) и ПИФы (2%).

Из числа тех, кто пользуется страховыми продуктами в Рязани, 16% владельцев полисов страхования жизни оформляют рисковое страхование, включая кредитное и ипотечное. 3% респондентов используют НСЖ, а 2% — страхование с инвестиционным доходом.

Исследование проводилось в марте 2025 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. Опрос прошли 11 тыс. человек.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru .

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (СберСтрахование жизни) — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объём собранной страховой премии за 2024 год составил 1,1 трлн рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2024 года — 1,174 трлн рублей, страховые резервы — 915 млрд рублей. Лидер российского рынка страхования жизни. Рейтинговый класс по «Эксперт РА» — ruAAA.