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ВТБ рассказал, во что инвестируют женщины

За последний год россиянки стали больше интересоваться ПИФами и замещающими облигациями, нарастив долю этих инструментов в общем объеме активов. Такие результаты исследования «ВТБ Мои Инвестиции».

Активнее всего инвестируют женщины в 35-45 лет. Несмотря на то, что женщины-инвесторы среди клиентов брокера ВТБ придерживаются консервативной стратегии, их активы в течение прошлого года стали более диверсифицированы. На данный момент более 36% совокупного «женского портфеля» составляют облигации, на акции приходится 29%, по 15% — на паевые инвестиционные фонды и валютные и замещающие облигации. Остальной объем занимают денежные средства — 5%.

Годом ранее женщины были более осторожны в выборе инструментария. Для сравнения — в 2023 году 55% их инвестиционного портфеля составляли облигации, 38% — акции. На прочие финансовые продукты, например, БПИФы и валюту, приходилось 7%.

«Женщины всегда уделяют внимание стратегиям, которые обеспечивают стабильный рост капитала в течение длительного периода, вместо погони за краткосрочной прибылью. Но если раньше их инвестиционные предпочтения были больше связаны с надежностью эмитентов, и поэтому приобретались ценные бумаги крупных компаний, то сейчас фокус сместился в сторону диверсификации инструментария, что также позволяет снизить рыночные риски», — отметил управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Антон Шевелев.