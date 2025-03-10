ВС России уничтожили здание в Судже с беглыми солдатами ВСУ
Отмечается, что оператор разведывательного дрона в кратчайшие сроки передал координаты местонахождения украинских военных на командный пункт.
ВС России уничтожили здание в Судже с беглыми солдатами ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что оператор разведывательного дрона в кратчайшие сроки передал координаты местонахождения украинских военных на командный пункт.
Зафиксированная цель была уничтожена ударным БПЛА.