ВС России сбили самолет МиГ-29 в воздушном бою

Помимо этого, российская армия поразила военные объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ, а также скопления живой силы, техники и иностранных наемников в 152-х районах.

ВС России сбили самолет МиГ-29 в воздушном бою. Об этом заявили в Минобороны РФ 10 марта.

Помимо этого, российская армия поразила военные объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ, а также скопления живой силы, техники и иностранных наемников в 152-х районах.

Средства ПВО сбили пять управляемых авиабомб JDAM, семь реактивных снарядов HIMARS и 50 беспилотников.

Потери украинских войск за сутки составили до 1185 человек.