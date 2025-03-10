В выходные полицейские задержали 17 пьяных водителей в Рязанской области

Всего за прошедшие выходные на дорогах Рязанской области инспекторы зафиксировали 818 нарушений ПДД.

В выходные полицейские задержали 17 пьяных водителей в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Всего за прошедшие выходные на дорогах Рязанской области инспекторы зафиксировали 818 нарушений ПДД, в том числе 17 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

6 водителей от медицинского освидетельствования отказались. 3 водителя сели за руль пьяными повторно.

Помимо этого, в ходе рейдов выявлены более 10 нарушений, совершенные пешеходами.