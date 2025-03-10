В рязанском комплексе нашли нарушения в содержании животных

В рязанском комплексе «В некотором царстве» сотрудники регионального Россельхознадзора нашли нарушения в содержании животных.

В комплексе «В некотором царстве» сотрудники регионального Россельхознадзора нашли нарушения в содержании животных. Индивидуальный предприниматель обратился в Арбитражный суд Рязанской области и потребовал признать предписания управления недействительными, сообщила пресс-служба суда.

Россельхознадзор провел проверку на территории развлекательного комплекса и установил, что ИП осуществляет деятельность по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях в условиях зоопарка с нарушениями. Кроме того, он работает без лицензии.

Управление выдало предпринимателю предписание об устранении нарушений закона в области обращения с животными. Он попытался оспорить решение.

Суд подтвердил законность требования Россельхознадзора. Аргументы предпринимателя о том, что все животные на территории комплекса личные, суд признал необоснованными.

Решение не вступило в законную силу.