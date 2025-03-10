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В Рязанской области возбуждено дело о халатности после гибели ребенка при пожаре
Напомним, пожар произошел днем 11 января. Как сообщала пресс-служба регионального СУ СКР, пьяные родители двоих детей легли спать и оставили их без присмотра. Старший сын баловался со спичками, вследствие чего в квартире начался пожар.

В Путятинском районе возбуждено уголовное дело о халатности после гибели ребенка при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры 10 марта.

Надзорный орган провел проверку и установил, что родители не исполняли надлежащим образом обязанности по воспитанию детей, неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности.

Кроме того, семья имела признаки социального неблагополучия, однако надлежащая работа, направленная на лишение матери родительских прав проведена не была. Изъятые ранее дети возращены в семью.

Из-за ненадлежащего исполнения органом опеки и попечительства в лице начальника отдела образования администрации Путятинского района должностных обязанностей в следственный орган направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность), возбуждено и расследуется уголовное дело.

Напомним, пожар произошел днем 11 января. Как сообщала пресс-служба регионального СУ СКР, пьяные родители двоих детей легли спать и оставили их без присмотра. Старший сын баловался со спичками, вследствие чего в квартире начался пожар.

Годовалый ребенок не смог самостоятельно выйти из дома. Он скончался от полученных травм в медучреждении. Родителей погибшего ребенка осудят.