В Рязанской области сгорели два жилых дома

На тушение выезжали три пожарных автомобиля и шесть человек личного состава.

В Клепиковском районе сгорели два дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о пожаре в деревне Норино Клепиковского района поступила 10 марта в 5:07. Горели два жилых дома. Площадь пожара составила 129 квадратных метров.

Огнем уничтожены два дома. Есть пострадавший, информация о нем уточняется.

На тушение выезжали три пожарных автомобиля и шесть человек личного состава.