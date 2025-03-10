В Рязанской области поймали пьяного молодого человека на мопеде

На молодого человека составили административный протокол по статье 12.8 части 3. Ему грозит административный арест до 15 суток или штраф в размере 45 тысяч рублей.

Днем 9 марта сараевские полицейские остановили пьяного молодого человека на мопеде «Альфа». Об этом сообщает ИД «Пресса».

20-летнего жителя села Муравлянка Сараевского района, управляющего мопедом без государственных регистрационных знаков, остановили на дороге Сараи — Борец — Щацк.

Он прошел освидетельствование на алкотестере, результат показал 0,282 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, у водителя не было водительских прав.

На молодого человека составили административный протокол по статье 12.8 части 3. Ему грозит административный арест до 15 суток или штраф в размере 45 тысяч рублей.