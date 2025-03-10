В Рязанской области поймали подростка за распространение наркотиков

Расследование уголовного дела продолжается.

В Рязанской области поймали подростка за распространение наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает региональный СК.

По данным следствия, подозреваемый получил от неустановленного лица партию наркотического средства, осуществил его расфасовку и упаковку, после чего стал размещать свертки с наркотиками в оборудованных тайниках в Рязанском районе.

Его задержали сотрудники полиции.

Расследование уголовного дела продолжается.