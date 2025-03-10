В рязанской гимназии № 2 прошел первый учебный день

Отмечается, что губернатор Павел Малков посетит учебное заведение в ближайшее время.

В рязанской гимназии № 2 прошел первый учебный день. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Павел Малков.

«Первый раз увидел гимназию когда она уже много лет стояла пустая, все работы были полностью заморожены. Сразу же обратились в Минкультуры России и совместно запустили работы. Открыть гимназию было делом принципа. Благодарю за поддержку Министерство культуры и лично Ольгу Борисовну Любимову», — написал глава региона.

Малков посетит учебное заведение в ближайшее время.

«Настоящий праздник и торжественное открытие обновленной гимназии устроим с наступлением новой четверти», — заключил губернатор.