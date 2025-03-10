В Рязани задержали мужчину, хранившего крупную партию марихуаны в гараже

В гараже 50-летнего местного жителя полицейские обнаружили четыре коробки с растительной массой зеленого цвета. Согласно заключению эксперта, вещество является марихуаной весом 1 килограмм 422 грамма.

В Рязани задержали мужчину, хранившего крупную партию марихуаны в гараже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В гараже 50-летнего местного жителя полицейские обнаружили четыре коробки с растительной массой зеленого цвета. Согласно заключению эксперта, вещество является марихуаной весом 1 килограмм 422 грамма.

Помимо этого, в квартире задержанного на Шереметьевском проезде полицейские изъяли свертки с 6 граммами марихуаны.

По предварительной информации, летом прошлого года рязанец вырастил урожай конопли. Изготовленную из нее марихуану он хранил в своем гараже и по частям перевозил домой. Наркотик употреблялся лично и, возможно, вместе с приятелями.

Возбуждено уголовное дело.