В Рязани 11 марта массово отключат холодную воду
Ресурса не будет из-за работ на водопроводе.
В Рязани 11 марта массово отключат холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».
Отмечается, что ресурса не будет c 09:00 до 15:00 по адресам:
- ул. Интернациональная, д. 10а, 11а, 11а корп.1, 11а корп.2, 11б, 11 В, 13а, 13б, 13 В, 13 г, 15, 15а, 15б, 16а;
- ул. Станкозаводская, д. 32, 32 корп.1, 32 корп.2.
А c 09:30 до 17:00:
- 1-й проезд Бабушкина, д.3-15, 6- 16/47;
- ул. Бабушкина, д.13-19, 36/11- 46/12;
- ул. Гастелло, д. 9-23, 10- 24/53;
- ул. Декабристов, д. 5/2-23, 12 -24, 25;
- ул. Космодемьянской, д. 31-63/22, 40-64/16, 33 (спортзал УМВД);
- ул. Кошевого, д. 9- 23/49; 12-20;
- ул. Ломоносова, д. 39- 48, 46/7- 72, д. 44 (Госпиталь УМВД);
- проезд Декабристов, д. 1/19- 7/20, 2/21-8/22;
- ул. Разина, д. 44- 52/18, 45-53/16;
- ул. Трудовая, д. 7;
- Куйбышевское шоссе, д. 16к1, 16,18,18 к1, 18 к2, 18к3.