В России заработал новый сервис для аллергиков

Функция «Активность пыльцы» заранее предупреждает людей о начале периода цветения во избежание появления неприятных симптомов.

В России заработал новый сервис для аллергиков. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу Яндекса.

Функция «Активность пыльцы» в «Яндекс Погоде» заранее предупреждает людей с помощью push-уведомлений о начале периода цветения во избежание появления неприятных симптомов. Прогноз рассчитывается на 10 дней и формируется на основе множества факторов, в том числе уточнениях пользователей. Для оценки ситуации с аллергенами в России и странах СНГ разработана интерактивная карта, которая поможет спланировать путешествие.

Аллергики также могут отмечать свое самочувствие в сервисе. Эти данные будут использоваться для улучшения качества прогнозирования и защиты большего числа людей от негативного воздействия аллергенов.