В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

Выплаты увеличат на 14,75%.

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Выплаты увеличат на 14,75%. В правительстве напомнили, что их получают люди с инвалидностью, те, кто потерял кормильца, а также россияне, у которых нет трудового стажа или его не хватает для назначения страховой пенсии.

Также повышение коснется военнослужащих-призывников, участников Великой Отечественной войны, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», летчиков-испытателей и космонавтов.

Кроме того, увеличат пенсию и тем, кто пострадал от радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей.