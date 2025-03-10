В России могут увеличить штрафы за перевозку детей без специальных кресел

Инициативу поддержало правительство РФ. Штрафы за перевозку детей без кресел и бустеров хотят увеличить до пяти тысяч рублей.

В России могут увеличить штрафы за перевозку детей без специальных кресел. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, инициативу поддержало правительство РФ. Штрафы за перевозку детей без кресел и бустеров хотят увеличить до пяти тысяч рублей.

Для должностных лиц штрафы хотят поднять с 25 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — с 100 до 200 тысяч рублей.

В настоящее время размер штрафа составляет 3000 рублей.