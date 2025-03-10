В России количество молодых вкладчиков увеличилось почти на 90%

Количество вкладчиков в возрасте от 19 до 24 лет за год увеличилось почти на 90%, а объем их депозитов увеличился в 2,2 раза и составил 71,2 млрд рублей. Также существенно больше (+63%) стало вкладчиков старше 71 года, суммарно их сбережения за год выросли на 78% и достигли 1,3 трлн рублей. Для сравнения, количество вкладчиков трудоспособного возраста (от 25 до 46 лет) увеличилось в среднем на 47%. Такова статистика ВТБ.

Высокими ставками по депозитам в прошлом году активно пользовались родители для формирования накоплений для будущего их детей. За год более чем в два раза увеличилось число клиентов в возрасте от 14 до 18 лет, на чье имя открывались вклады, общая сумма их сбережений превысила 12,8 млрд рублей.

«Экстрадоходность по накопительным продуктам в прошлом году никого не оставила равнодушным. Мы видим, как выросла финансовая активность молодого и старшего поколений. Молодежь стала более бережно относиться к финансам и формировать сбережения, пенсионеры доставали деньги „из-под подушки“ и размещали на вкладах, получая неплохой пассивный доход к пенсии», — прокомментировала Ольга Сердюкова, заместитель руководителя департамента сбережений и зачислений ВТБ.

По прогнозам, объем рынка сбережений в целом по России продолжит стабильно расти в течение 2025 года. По итогам года рынок сбережений вырастет на 21% и превысит 68 трлн. В этом году россияне смогут заработать на вкладах около 9 трлн рублей, что обновит рекорд прошлого года и станет основным драйвером роста рынка сбережений.