В России хотят ввести наказание за нападение на сотрудников экстренных служб

Изменения хотят внести в статью 317 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа — ред.) и 318 (Применение насилия в отношении представителя власти — ред.) УК РФ. С инициативой выступил депутат Госдумы

В России хотят ввести уголовную ответственность за нападение на сотрудников экстренных служб в момент исполнения их должностных обязанностей. С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов, передало РИА Новости в понедельник, 10 марта.

Изменения хотят внести в статью 317 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа — ред.) и 318 (Применение насилия в отношении представителя власти — ред.) УК РФ.

В публикации сказано, что в России в настоящее время наблюдается резкий рост случаев нападения на сотрудников экстренных служб в момент исполнения их должностных обязанностей.

По мнению автора инициативы, у сотрудников экстренных служб отсутствует «должная правовая защита». Он считает, что внесение изменений в законодательство поспособствует дополнительной защите россиян от преступных действий.