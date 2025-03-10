В полиции сообщили о пострадавшем в ДТП в центре Рязани
Авария произошла вечером 9 марта вблизи дома № 26 на улице Ленина.
В полиции сообщили о пострадавшем в ДТП в центре Рязани. Информацию опубликовали на сайте регионального УМВД.
Авария произошла вечером 9 марта вблизи дома № 26 на улице Ленина. 22-летний рязанец, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan под управлением 30-летнего местного жителя.
Пострадал 21-летний пассажир отечественного автомобиля.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.