В Перми мужчины оставили травмированного коллегу в подъезде и сбежали

В Перми мужчины оставили травмированного коллегу в подъезде и сбежали. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости».

Отмечается, что 26-летний молодой человек отдыхал вечером с коллегами. По данным канала, он случайно упал и получил серьезную травму головы.

Знакомые донесли приятеля до подъезда и оставили его там. Уточняется, что молодой человек был без сознания.

Утром, как пишет канал, его нашли мертвым.

Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что у молодого человека остался ребенок.