В Перми мужчины оставили травмированного коллегу в подъезде и сбежали
В Перми мужчины оставили травмированного коллегу в подъезде и сбежали. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости».
Отмечается, что 26-летний молодой человек отдыхал вечером с коллегами. По данным канала, он случайно упал и получил серьезную травму головы.
Знакомые донесли приятеля до подъезда и оставили его там. Уточняется, что молодой человек был без сознания.
Утром, как пишет канал, его нашли мертвым.
Возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что у молодого человека остался ребенок.