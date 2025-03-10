В Москве нашли волгоградку, которая пропала больше года назад

В Москве нашли волгоградку, которая пропала больше года назад. Об этом пишет V1.RU со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что Мария Седова из Новоаннинского района ушла из дома в ночь с 30 на 31 декабря 2023 года. Ее поисками начали заниматься в начале 2024 года. История с исчезновением девушки оказалась настолько запутанной, что она попала на федеральный канал на передачу «Мужское/Женское». 6 марта, в социальных сетях появилась информация, что Марию нашли живой и здоровой.

Источник редакции V1.RU рассказал, что все это время женщина работала в Москве, при этом жила счастливо и возвращаться к детям не собиралась.

Сотрудники полиции доставили ее в город. Сейчас она находится на допросе в отделе полиции.