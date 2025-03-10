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В летних лагерях отдохнут более 26,5 тысяч рязанских детей
В 2024 году за счет средств регионального и федерального бюджетов отремонтировали четыре лагеря: «Сказка», «Радуга» «Ласточка», в лагере «Смена» отремонтировали медблок и выполнили благоустройство территории.

В летних лагерях отдохнут более 26,5 тысяч рязанских детей. Об этом в эфире ГТРК «Ока» заявила исполняющий обязанности министра образования Рязанской области Ольга Васина.

«Каждый год прикладываем усилия, чтобы все больше детей оздоравливались Процента на 3-4 мы подросли по сравнению с прошлым годом», — отметила Васина.

По ее словам, летом в регионе откроется 402 школьных и загородных детских лагеря. В 2024 году за счет средств регионального и федерального бюджетов отремонтировали четыре лагеря: «Сказка», «Радуга» «Ласточка», в лагере «Смена» отремонтировали медблок и выполнили благоустройство территории. В 2025 работу продолжат. В лагере «Зарница» возведут два корпуса на 50 мест. Продолжат ремонтные работы в «Сказке», «Зарнице» и «Радуге».

"Во время работ делаем упор на создание современной образовательной среды — ремонт медблоков, столовых, корпусов. В последних создаем общественные пространства для детей" , — рассказала министр.

По словам Васиной, бесплатные путевки в детский лагерь может получить любой работающий родитель для ребенка от 6 до 15 лет. Для получения путевки надо обратиться в орган управления образования муниципалитета, в котором обучается школьник. Также есть вариант компенсировать стоимость путевки за смены от 7 до 21 дня, которую родитель приобретал сам в лагеря, которые зарегистрированы в реестре.