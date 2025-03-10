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В Калужской области женщины забили до смерти мужчину за попытку познакомиться

В Калужской области 8 марта три женщины забили до смерти мужчину, пытавшегося познакомиться. Об этом сообщил Telegram-канал «Плохие новости».

В публикации сказано, что 47-летний мужчина в кафе стал оказывать знаки внимания одной из женщин. Она позвонила дочери и пожаловалась на посетителя. Девушка приехала в кафе с подругой.

Отмечается, что они дождались, когда мужчина выйдет из кафе, после чего избили посетителя до смерти. От полученных травм он скончался на месте.