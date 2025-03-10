В Госдуме рассказали россиянам, как вернуть деньги, потраченные на лечение

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что россияне смогут вернуть до 19,5 тысяч рублей за медуслуги в качестве налогового вычета.

В Госдуме рассказали россиянам, как вернуть деньги, потраченные на лечение. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что россияне смогут вернуть до 19,5 тысяч рублей за медуслуги в качестве налогового вычета.

Он отметил, что с 2025 года максимально допустимая сумма, с которой можно будет получить налоговый вычет за оплату лечения, увеличилась до 150 тысяч рублей.

По его словам, оформить вычет можно лишь за те расходы, которые производились в предыдущем отчетном году. Речь идет о стандартном лечении, покупки лекарств и самостоятельном приобретении полиса ДМС.