В Госдуме предложили распространить налоговый вычет на услуги такси

Меру хотят ввести для семей с детьми.

В Госдуме предложили распространить налоговый вычет на услуги такси для семей с детьми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Дмитрия Гусева.

«Есть инициатива, которую мы сейчас готовим и которая пока не внесена в Госдуму. Налоговый вычет семьям с детьми на поездки в такси», — сказал он.

По словам парламентария, налоговый вычет мог бы покрывать разницу в стоимости поездок на такси с детьми и без них.