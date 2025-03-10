В филиале рязанской поликлиники № 1 провели капремонт

В поликлинике полностью заменили системы отопления, водоснабжения, электроснабжения, заменили оконные и дверные блоки, установили систему кондиционирования воздуха и тепловые завесы.

В филиале рязанской поликлиники № 1 провели капремонт. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Ремонт провели в здании на улице Стройкова. В поликлинике полностью заменили системы отопления, водоснабжения, электроснабжения, заменили оконные и дверные блоки, установили систему кондиционирования воздуха и тепловые завесы.

Ремонт провели в кабинетах рентгенодиагностики, функциональной и ультразвуковой диагностики, а также подразделении клинико-диагностической лаборатории, холле и зоне ожидания пациентов.