В 2024 году Рязанская область побила рекорд по налоговым поступлениям в бюджет

Всего в консолидированный бюджет региона поступило 96 миллиардов рублей, из них в муниципальные бюджеты - 18 миллиардов рублей.

В 2024 году Рязанская область побила рекорд по налоговым поступлениям в бюджет. Об этом сообщили в газете «Рязанские ведомости».

Согласно размещенной информации, объем налоговых доходов оказался выше уровня 2023 года на 16 миллиардов рублей или на 19,8%. Всего в консолидированный бюджет региона поступило 96 миллиардов рублей, из них в муниципальные бюджеты — 18 миллиардов рублей.

Отмечается, что самозанятые рязанцы перечислили в бюджет в 2024 году 262 миллиона рублей.

Ранее губернатор Павел Малков подчеркивал, что Рязанская область вошла в число регионов с высоким уровнем долговой устойчивости.