Умер замредактора ухоловской газеты «Колос» Игорь Щевьев

Мужчина скончался 9 марта. Ему было 47 лет.

Умер замредактора ухоловской газеты «Колос» Игорь Щевьев. Об этом сообщает редакция газеты.

Мужчина скончался 9 марта. Ему было 47 лет.

«Игорь Анатольевич пришел в редакцию несколько лет назад, но за этот небольшой срок сумел вникнуть в суть профессии журналиста и творчески относился к любому редакционному заданию. Бог одарил Игоря многими талантами: он увлекался музыкой, был замечательным фотографом, хорошо готовил и все, за что бы он ни брался, выполнял на совесть», — подчеркнули в некрологе.