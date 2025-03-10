Times: Украина может разработать аналог ракет Storm Shadow

Страна сможет разработать аналог иностранного вооружения дальнего радиуса действия уже в 2025 году.

Украина может разработать аналог ракет британского производства Storm Shadow. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на командира подразделения операторов дронов ВСУ Валерия Боровика, передало РИА Новости 10 марта.

Как отметили в публикации, некоторые на Украине полагают, что страна сможет разработать аналог иностранного вооружения дальнего радиуса действия уже в 2025 году.

Уточняется, что Storm Shadow разработали Франция и Великобритания. В мае 2023 года Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет (дальность поражения от 250 до 560 километров в зависимости от модификации).

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