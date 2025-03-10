Times: Украина может разработать аналог ракет Storm Shadow
Страна сможет разработать аналог иностранного вооружения дальнего радиуса действия уже в 2025 году.
Украина может разработать аналог ракет британского производства Storm Shadow. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на командира подразделения операторов дронов ВСУ Валерия Боровика,
Как отметили в публикации, некоторые на Украине полагают, что страна сможет разработать аналог иностранного вооружения дальнего радиуса действия уже в 2025 году.
Уточняется, что Storm Shadow разработали Франция и Великобритания. В мае 2023 года Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет (дальность поражения от 250 до 560 километров в зависимости от модификации).
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