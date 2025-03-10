Рязанскому следователю Николаевой смягчили приговор. Она подделывала показания

Ей назначили год ограничения свободы и отменили принудительные работы.

Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор экс-следователю регионального СКР. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе учреждения.

Бывшей сотруднице СКР Дарье Николаевой снизили срок наказания до года ограничения свободы и отменили принудительные работы.

Ранее Рязанский областной суд по результатам рассмотрения апелляции уменьшил срок до года и четырех месяцев.

Напомним, Дарья Николаева в личных целях подделывала показания в отношении обвиняемых.