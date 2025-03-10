Рязанскому следователю Николаевой смягчили приговор. Она подделывала показания
Ей назначили год ограничения свободы и отменили принудительные работы.
Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор экс-следователю регионального СКР. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе учреждения.
Бывшей сотруднице СКР Дарье Николаевой снизили срок наказания до года ограничения свободы и отменили принудительные работы.
Ранее Рязанский областной суд по результатам рассмотрения апелляции уменьшил срок до года и четырех месяцев.
Напомним, Дарья Николаева в личных целях подделывала показания в отношении обвиняемых.