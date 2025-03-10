Рязанским педагогам, чьи ученики выиграли олимпиаду, учредят премию в 50 тысяч

Награду будут выплачивать педагогам и наставникам, подготовившим одаренных детей из 11-ых классов, которые стали победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

Рязанским педагогам, ученики которых выиграли олимпиады, учредят премию Губернатора Рязанской области в 50 тысяч рублей. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте правительства.

Премию намерены сделать ежегодной. Награду будут выплачивать педагогам и наставникам, подготовившим одаренных детей из 11-ых классов, которые стали победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

Количество премий определит региональное минобразования по итогам проведения олимпиады.

Для получения премии нужно предоставить ряд документов, включая паспорт и копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, в министерство до 20 марта.