Рязанские синоптики рассказали, каким будет март

По их словам, большую часть марта температура воздуха в Рязанской области будет колебаться между слабым минусом и слабым плюсом, не выше +3 градусов, что означает долгое начало весны.

Рязанские синоптики рассказали, каким будет март. Об этом сообщили специалисты лаборатории геохимии ландшафтов рязанского госуниверситета.

По их словам, большую часть марта температура воздуха в Рязанской области будет колебаться между слабым минусом и слабым плюсом, не выше +3 градусов, что означает долгое начало весны.

«Лишь в самых последних числах марта среднесуточные температуры воздуха превысят +5 градусов. При этой температуре, например, возобновляется рост корней многих деревьев, а у большинства трав могут развиваться надземные побеги», — отметили в посте.