Рязанские полицейские доставили в отделы более 90 человек за выходные

Возбуждены дела об административных правонарушениях.

Рязанские полицейские провели в выходные, 8 и 9 марта, рейды, после которых доставили в отделы более 90 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

В Рязани полицейские пресекли 10 нарушений миграционного законодательства.

В Михайловском, Рязанском, Скопинском и Шиловском районах области выявили 11 правонарушений, совершенных иностранцами. Одного из работодателей привлекли к административной ответственности. Он нарушил правила привлечения к труду мигрантов.

Возбуждены дела об административных правонарушениях.