Рязанская область заняла 48 место в рейтинге регионов по безработице

Уровень безработицы в конце 2024 года составил 2,2%.

Рязанская область заняла 48 место в рейтинге регионов по безработице. Соответствующие данные предоставило РИА Новости в понедельник, 10 марта.

Уровень безработицы в регионе в конце 2024 года составил 2,2%. Среднее время поиска работы — 4,7 месяца.

Изменение уровня безработицы к аналогичному периоду 2023 года — -0,4 процентных пункта.

Самый низкий уровень показателя среди российских регионов в конце 2024 года зафиксировали в Москве и Амурской области, самый высокий — в Ингушетии и Карачаево-Черкессии.