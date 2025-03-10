Рязанская область заняла 48 место в рейтинге регионов по безработице
Уровень безработицы в конце 2024 года составил 2,2%.
Рязанская область заняла 48 место в рейтинге регионов по безработице. Соответствующие данные
Уровень безработицы в регионе в конце 2024 года составил 2,2%. Среднее время поиска работы — 4,7 месяца.
Изменение уровня безработицы к аналогичному периоду 2023 года — -0,4 процентных пункта.
Самый низкий уровень показателя среди российских регионов в конце 2024 года зафиксировали в Москве и Амурской области, самый высокий — в Ингушетии и Карачаево-Черкессии.