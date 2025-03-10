Рязанская область присоединилась к федеральному проекту «Всероссийские ярмарки»

Инициатива направлена на развитие ярмарочной торговли как эффективного инструмента для продвижения товаров российских производителей.

В Рязанской области стартовал проект Министерства промышленности и торговли РФ «Всероссийские ярмарки». Инициатива направлена на развитие ярмарочной торговли как эффективного инструмента для продвижения товаров российских производителей. Проект призван помочь небольшим фермерским хозяйствам, упростить сбыт сельхозпродукции и дать новый импульс экономике региона.

Первая ярмарка в рамках проекта состоялась 9 марта в Касимове, а уже завтра, 11 марта, она пройдет в Рязани на площади у Муниципального культурного центра. Жители и гости города смогут приобрести свежую продукцию от местных производителей и насладиться атмосферой праздника. В день открытия в 13:00 гостей и жителей города ждет праздничный концерт.

Следующие ярмарки запланированы на 15 марта в микрорайоне Дашково-Песочня (возле ТЦ «Европа»), в Канищеве (у ТЦ «Кит») и в Московском районе (у ЦНТИ).

Формат ярмарочной торговли активно поддерживается Агентством развития бизнеса Рязанской области. В 2024 году благодаря усилиям АРБ в регионе была организована 101 ярмарка выходного дня, 11 тематических и 80 межтематических ярмарок, в которых приняли участие более 165 уникальных производителей.