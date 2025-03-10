Рязанцы заметили кучу мусора в пруду «Серая шейка»
«Пруд „Серая шейка“ пора опять чистить. Туда скинули массу пакетов, в том числе с мусором, покрышек и непойми чего еще», — отметили очевидцы.
Рязанцы заметили кучу мусора в пруду «Серая шейка». Кадры с места публикует паблик «Рязанский формат».
«Пруд „Серая шейка“ пора опять чистить. Туда скинули массу пакетов, в том числе с мусором, покрышек и непойми чего еще», — отметили очевидцы.
Напомним, летом 2024 года пруд «Серая шейка» очистили от патогенных организмов.