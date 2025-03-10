Рязанцам сообщили о трехдневном отключении света

Электричества не будет 12, 13 и 14 марта.

Рязанцам сообщили о трехдневном отключении света. Информацию опубликовала пресс-служба городских электросетей.

12 и 13 марта электричества не будет с 9:00 до 16:30. 14 марта отключение планируется с 9:00 до 15:30.

В связи с проведением работ по реконструкции воздушной линии 0,4 кВ от ТП-774 света не будет по следующим адресам: