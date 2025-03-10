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Рязанцам сообщили о трехдневном отключении света
Электричества не будет 12, 13 и 14 марта.

Рязанцам сообщили о трехдневном отключении света. Информацию опубликовала пресс-служба городских электросетей.

12 и 13 марта электричества не будет с 9:00 до 16:30. 14 марта отключение планируется с 9:00 до 15:30.

В связи с проведением работ по реконструкции воздушной линии 0,4 кВ от ТП-774 света не будет по следующим адресам:

  • ул. Дачная, д. 46, 47, 48, 49, 49а, 49б, 50, 51, 52, 54, 55, 55а, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62, 62ж1, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 68б, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 — жилые дома, гаражи.