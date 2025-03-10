Рязанцам предложили провести выездную церемонию в 20 необычных местах
В список вошли Рязанская ВДНХ, Лыбедский бульвар, Нижний городской парк, Лесопарк, Дворец спорта и многое другое.
Рязанцам предложили провести выездную церемонию бракосочетания в 20 необычных местах. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на областное управление ЗАГС.
В список вошли Рязанская ВДНХ, Лыбедский бульвар, Нижний городской парк, Лесопарк, Дворец спорта, а также музеи, усадьбы, стадионы, конный клуб.
Выездные церемонии проводит ГБУ «Сервис-ЗАГС».