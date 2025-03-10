Рязанца обязали выплатить более 210 тысяч рублей долга по алиментам

Для взыскания потребовался арест счетов в пяти банках, обращение по месту работы и предупреждение об уголовной ответственности.

Рязанца обязали выплатить более 210 тысяч рублей долга по алиментам. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

Установлено, что отец не выплачивал бывшей супруге ежемесячно четверть доходов на содержание несовершеннолетней дочери.

Для взыскания потребовался арест счетов в пяти банках, обращение по месту работы и предупреждение об уголовной ответственности.