Россияне пожаловались на неработающие подушки безопасности в китайских авто

В пример привели ситуацию, произошедшую в Подмосковье. Там женщина за рулем Geely Monjaro сбила лося. Зверь погиб на месте, а автомобиль получил серьезные повреждения. По словам владелицы машины, ни одна подушка безопасности не раскрылась.

Россияне пожаловались на неработающие подушки безопасности в китайских автомобилях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Канал привел в пример ситуацию, произошедшую в Подмосковье. Там женщина за рулем Geely Monjaro сбила лося. Зверь погиб на месте, а автомобиль получил серьезные повреждения.

По словам владелицы машины, ни одна подушка безопасности не раскрылась. Женщина обратилась к официальному представителю Geely в РФ. Там ей ответили, что не знают, в чем проблема и посоветовали обратиться в место покупки авто. Просьбу провести экспертизу представитель проигнорировал.