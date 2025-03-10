Российским кардиохирургам разработали помощника на основе ИИ

Специальное приложение анализирует снимки сосудов сердца, строит их цифровые 3D-модели и симулирует операции.

Российским кардиохирургам разработали помощника на основе искусственного интеллекта. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Пермский государственный национальный исследовательский университет.

Студенты физико-математического института создали приложение, которое анализирует снимки сосудов сердца, строит их цифровые 3D-модели и симулирует операции.

Отмечается, что в стране нет полностью отечественных интеллектуальных систем для помощи врачам, хотя отрасль в них нуждается. Разработчики рассчитывают, что приложение повысит качество лечения, снизит нагрузку на медиков и уменьшит время подготовки к операции с нескольких дней до получаса.

«При подготовке к операции на сосудах сердца хирург опирается на рентгено-контрастные снимки. Они плоские, в 2D — это единственный вариант, который есть на данный момент в практике. Система, которую мы разработали считывает загруженные в нее плоские снимки и преобразует их в 3D-модель сосудов сердца. С такой моделью проще работать», — рассказал лидер проекта Александр Осипов.

С помощью интеллектуальной системы врач сможет смоделировать операцию на сердце, например, поставить новые обходные сосуды, просчитать сценарий операции. Система поддержки принятия врачебных решений предложит оптимальные тактики лечения, с учетом индивидуальных анатомических особенностей пациента. Это позволит врачам принимать решения на основе данных, сокращать время подготовки и минимизировать риски.