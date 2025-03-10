Работнику в Рязани выплатят компенсацию после несчастного случая на производстве

Прокуратура Московского района Рязани направила в суд иск с требованием взыскать с работодателя в пользу мужчины компенсации морального вреда. Требования удовлетворены

Суд обязал работодателя выплатить бывшему сотруднику рязанского предприятия компенсацию морального вреда. Об этом в понедельник, 10 марта, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в соцсетях.

Отмечается, что в августе 2024 года во время работы в ночную смену с 35-летним сотрудником коммерческой организации произошел несчастный случай на производстве. В результате он получил тяжкие телесные повреждения.

Прокуратура Московского района Рязани направила в суд иск с требованием взыскать с работодателя в пользу мужчины компенсации морального вреда.

Бывшему работнику выплатят 100 тысяч рублей.