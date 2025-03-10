Пятилетняя рязанка после нападения собаки перенесла несколько операций

Напомним, в августе 2024 года во время прогулки на улице на ребенка напал ротвейлер. В результате девочка получила множественные раны туловища, которые экспертом отнесены к тяжкому вреду здоровья.

Пятилетняя рязанка после нападения собаки перенесла несколько операций. Об этом в понедельник, 10 марта, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В августе 2024 года во время прогулки на улице на ребенка напал ротвейлер. В результате девочка получила множественные раны туловища, которые экспертом отнесены к тяжкому вреду здоровья.

Отмечается, что ребенок перенес несколько операций. Рязанца продолжает лечение.

Прокурор направил в суд иск о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда. Он выплатит 600 тысяч рублей.

Напомним, хирургии спасли четырехлетнюю рязанку, искусанную крупной собакой.

По данным следствия, 54-летняя хозяйка собаки решила покормить животное во дворе дома и не закрыла калитку, ведущую на улицу. Собака выбежала со двора и напала на четырехлетнюю девочку.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд.