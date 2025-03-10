Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
Втр, 11
10°
Срд, 12
12°
ЦБ USD 89.14 -0.43 08/03
ЦБ EUR 96.86 0.26 08/03
Нал. USD 90.20 / 89.45 10/03 14:10
Нал. EUR 98.50 / 99.00 10/03 14:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
5 693
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
7 марта 12:57
5 457
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
3 марта 14:28
13 403
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
24 891
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Пятилетняя рязанка после нападения собаки перенесла несколько операций
Напомним, в августе 2024 года во время прогулки на улице на ребенка напал ротвейлер. В результате девочка получила множественные раны туловища, которые экспертом отнесены к тяжкому вреду здоровья.

Пятилетняя рязанка после нападения собаки перенесла несколько операций. Об этом в понедельник, 10 марта, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В августе 2024 года во время прогулки на улице на ребенка напал ротвейлер. В результате девочка получила множественные раны туловища, которые экспертом отнесены к тяжкому вреду здоровья.

Отмечается, что ребенок перенес несколько операций. Рязанца продолжает лечение.

Прокурор направил в суд иск о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда. Он выплатит 600 тысяч рублей.

Напомним, хирургии спасли четырехлетнюю рязанку, искусанную крупной собакой.

По данным следствия, 54-летняя хозяйка собаки решила покормить животное во дворе дома и не закрыла калитку, ведущую на улицу. Собака выбежала со двора и напала на четырехлетнюю девочку.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд.