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NYP: ВСУ покинут Курскую область в течение двух недель
Ранее ВС РФ начали масштабное наступление на Суджу.

Вооруженные силы Украины могут покинуть Курскую область в течение двух недель. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на газету New York Post.

По данным статьи, нападение на Курскую область имеет для Украины «политическое значение», однако влечет за собой несоразмерные потери.

Отмечается, что операция перетянула на себя ключевые ресурсы ВСУ, в то время как российские войска продолжают продвигаться вперед на других направлениях.

Напомним, ранее ВС РФ начали масштабное наступление на Суджу.