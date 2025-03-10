На участке трассы М-5 в Рязанской области ограничат движение транспорта
Причина — проведение работ по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода.
На участке трассы М-5 в Рязанской области в четверг, 13 марта, с 01:00 до 02:00, ограничат движение для всех видов транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».
Речь идет об участке 163-й — 164-й км трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Рыбновском районе.
Причина ограничения движения — проведение работ по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода.