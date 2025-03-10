На нескольких улицах в Рязани отключили горячую воду и отопление

Отключение продлится до 17:00

На нескольких улицах в Рязани отключили горячую воду и отопление. Об этом сообщила пресс-служба МУП «РМПТС» в соцсетях.

В связи с заменой участка трубопровода с 9:20 до 17:00 отключат горячую воду по адресу:

улица Новоселов, дома №№ 58 корпус 3, 58 корпус 4, 58 корпус 5, 58 корпус 6.

В зону отключения попала детская школа искусств № 7.

Кроме того, из-за проведения работ по замене участка трубопровода с 9:45 до 16:00 временно прекращается подача отопления по адресам:

улица Крупской, дома №№ 10, 12 корпус 1, 12 корпус 2, 14, 14 корпус 1, 14 корпус 2, 16, 16 корпус 1;

улица Новаторов, дома №№ 4, 6, 8.

В зону отключения попал детский сад № 22.