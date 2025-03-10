На некоторых улицах в Рязани планируют изменить организацию движения

Изменения в организацию движения хотят внести в марте-апреле 2025 года.

На некоторых улицах в Рязани планируют изменить организацию движения. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В марте-апреле 2025 года планируется внести изменения в организацию дорожного движения на следующих участках:

разрешить левый поворот с улицы Есенина на улицу Грибоедова при движении со стороны улицы Затинной;

запрет левого поворота с улицы Первомайский проспект на улицу Павлова при движении в сторону улицы Дзержинского;

организация двустороннего движения по улице Павлова (на участке от улицы Первомайский проспект до улицы Кудрявцева).

Автомобилистов призвали учитывать изменения при планировании маршрутов и не нарушать ПДД.