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На некоторых улицах в Рязани планируют изменить организацию движения
Изменения в организацию движения хотят внести в марте-апреле 2025 года.

На некоторых улицах в Рязани планируют изменить организацию движения. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В марте-апреле 2025 года планируется внести изменения в организацию дорожного движения на следующих участках:

  • разрешить левый поворот с улицы Есенина на улицу Грибоедова при движении со стороны улицы Затинной;
  • запрет левого поворота с улицы Первомайский проспект на улицу Павлова при движении в сторону улицы Дзержинского;
  • организация двустороннего движения по улице Павлова (на участке от улицы Первомайский проспект до улицы Кудрявцева).

Автомобилистов призвали учитывать изменения при планировании маршрутов и не нарушать ПДД.