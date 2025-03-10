На некоторых улицах в Рязани планируют изменить организацию движения
Изменения в организацию движения хотят внести в марте-апреле 2025 года.
На некоторых улицах в Рязани планируют изменить организацию движения. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
В марте-апреле 2025 года планируется внести изменения в организацию дорожного движения на следующих участках:
- разрешить левый поворот с улицы Есенина на улицу Грибоедова при движении со стороны улицы Затинной;
- запрет левого поворота с улицы Первомайский проспект на улицу Павлова при движении в сторону улицы Дзержинского;
- организация двустороннего движения по улице Павлова (на участке от улицы Первомайский проспект до улицы Кудрявцева).
Автомобилистов призвали учитывать изменения при планировании маршрутов и не нарушать ПДД.