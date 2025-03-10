На детской площадке в Рязани засняли стаю бездомных собак

Животных засняли во дворе дома № 10 на улице Юбилейной.

На детской площадке в Рязани засняли стаю бездомных собак. Видео выложили в соцсети в понедельник, 10 марта.

Животных засняли во дворе дома № 10 на улице Юбилейной. Рязанка, насчитавшая как минимум шесть бездомных собак, утверждает, что все собаки в стае без бирок.

«В стае они не всегда ведут себя тихо и спокойно, Страшно выходить на улицу с детьми! Неизвестно, что у них в голове», — написала женщина.

Видео Анастасии Ванюшиной из соцсетей